أسعار النفط تتحول للارتفاع.. و”برنت” أعلى 43 دولاراً

تحولت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 1 بالمائة تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد “برنت” أعلى 43 دولاراً، مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

وتشهدت أسعار الخام جلسة متأرجحة بين الصعود والهبوط، مع القلق بشأن عمليات الإغلاق الناجمة عن تزايد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

في حين يراقب المستثمرون التطورات بشأن لقاح كورونا الفعّال بأكثر من 90 بالمائة، والذي أعلنت عنه “فايزر” و”بيونتيك” بالأمس.

فيما وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على استخدام عقار الأجسام المضادة لشركة “إيلي ليلي” في الحالات الطارئة للعلاج من الفيروس.

وحققت أسعار النفط مكاسب قوية بنحو 8.5 بالمائة في جلسة الأمس في أفضل أداء يومي في 5 أشهر.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 40.73 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4 بالمائة إلى 43.10 دولار للبرميل.