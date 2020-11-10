وزارة الصناعة تدعو للنقاش المجتمعي حول لائحة نظام الاستثمار التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها وضعت مسوّدات اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني على موقع منصة استطلاع، لإتاحة الفرصة للمستثمرين، ولجميع المهتمين بهذه القطاع، للاطلاع على اللائحة وتقديم آرائهم وإبداء ملاحظاتهم عليها.

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني إلى تعزيز مبادئ الحوكمة للنظام، وتحديد الآليات التي تعزز قيم المسؤولية، والكفاءة، والفاعلية، والاستجابة، وتطبيق النظام، إضافة إلى وضع إجراءات واضحة لإصدار الرخص، مبنية على العدالة والشفافية وبناء الثقة في اتخاذ القرار من جهة، وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية من جهة أخرى؛ الأمر الذي يحقق الفائدة لأصحاب المصلحة، كما تهدف إلى ضمان كفاءة العمليات التي تجري بموجب النشاطات التعدينية، ووضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات.

وتُمثل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني عنصراً تنظيمياً جوهرياً في تنفيذ النظام، حيث ستكون الآراء والمُقترحات التي ستقدم محل اهتمام الوزارة، وسيؤخذ بكل ما هو مفيد منها وما يُحقق الأهداف المرسومة للنظام.

يذكر أن باب قبول الآراء والاقتراحات على النظام سيُغلق يوم 30 نوفمبر الجاري، لتتم، بعد ذلك، مراجعة ما تم تقديمه من ملاحظات وإكمال صياغة اللائحة، تمهيداً لاعتمادها ونشرها، وتعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة، تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف لاستطلاع الآراء حول الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الجهات الحكومية.

ويمكن للراغبين الاطلاع على اللائحة عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Energy/Dmmr/Mining/Pages/default.aspx.