مدير تعليم الطائف يتفقد ٤ مشاريع تعليمية بالخرمة

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي سير العمل في عدد من المشاريع التعليمية بمحافظة الخرمة وأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس.

وأطلع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.وقد تجول اللهيبي يرافقه المساعد للخدمات المساندة المهندس وسام حابس ومدير إدارة المباني المهندس عبدالعزيز الحارثي.

ومدير المكتب عبدالعزيز الحجي بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى بالمتوسطة الثالثة للبنات والروضة الرابعة والابتدائية الخامسة.

واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز مراحل المشاريع والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.

كما اطلع على مشروع مبنى مكتب التعليم للبنين وفي ختام الزيارة شكر مدير التعليم القائمين بهذا العمل لحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل لهم من مهام على أكمل وجه.

كما قام اللهيبي بالوقوف على سير العملية التعليمية في مجمع حراضة التعليمي للبنين التابع لمكتب التعليم بتربة والتقى بالمعلمين وبعض أولياء الامور واطلع على سير الدراسة عن بعد ، كان ذلك بحضور المساعد للخدمات المساندة وبعض مديري الادارات ومدير المكتب.