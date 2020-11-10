إعلان الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها الـ19

أعلن المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي، أسماء الفائزين بالدورة التاسعة عشرة للجائزة، خلال اجتماعه بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، برئاسة الدكتور أنس بن فارس الفارس، رئيس المدينـة، وبحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة، ومعالي الدكتور خالد بن محمد السليمان، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز المالك، وأمين الجائزة المهندس بدر آل فرحان.

وحصد جائزة العالم المتميز مناصفة كل من الدكتور محمد الداوودي، والدكتور عثمان محمد بكر، من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة العمل الإبداعي للرجال الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي من جامعة الملك سعود، في حين تم حجب جائزة العمل الإبداعي للنساء لعدم كفاءة الأعمال المقدمة.

وحصل على جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الدكتوراه مناصفة كل من إيمان بودليوه من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومحمد يونس ديتا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفاز بجائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الماجستير عبدالله يوسف السلوم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فيما تم حجب جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة البكالوريوس لعدم كفاءة الأعمال المقدمة.

ومُنحت جائزة الوحدة البحثية لمركز التميز البحثي في مجال الطاقة المتجددة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

قال عبدالله العتيبي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: ” إن دعم البحث العلمي هو ركيزة أساسية في برامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية للمساهمة في إحداث تنمية مستدامة.”

وأضاف العتيبي: “إن جائزة المراعي للإبداع العلمي بما تقوم به من مكافأة للبحوث العلمية المرموقة سنويًا فإنها تسهم في تطور العلوم في المملكة ودعم مسيرة العلماء المتميزين نحو مزيد من الإبداع”.

كانت المراعي قد أطلقت جائزتها للإبداع العلمي في عام 2001 م ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتعنى الجائزة بدعم العلم والعلماء والباحثين في مجالات علوم الأساس والعلوم التطبيقية والتطويرية والابتكار بالمملكة العربية السعودية، ويؤدي الحصول عليها إلى استحقاق مكافآت التميز العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية.