مجمع تعليمي بالطائف يكرم طلاب التربية الخاصة في منازلهم

في مبادرة رائعة تهدف الى تحفيز وتشجيع طلاب قسم التربية الفكرية بمجمع حطين المتوسطة وابن عثيمين الثانوية بالطائف قام المعلمان مشاري الأحمري وعبدالكريم العمري بتكريم طلابهم في منازلهم بشكل مباشر بهدايا عينية كان لها الأثر البالغ على نفوسهم وإشعار هذه الفئة الغالية على قلوبنا بأنه لا فرق بين التعليم عن بعد والحضوري.

وأشار العمري الى مساهمة التعليم عن بعد في توفير الخدمات التعليمية، وإتاحة فرصة التعلم المستمر، وتلبي احتياجات طلاب التربية الخاصة حسب قدراتهم.

وتأتي هذه المبادرة بتوجية من قائد المجمع فهد السيالي حيث بيّن بأنه مع إقرار التعليم «عن بعد»، وفإن لأصحاب الهمم وفئات التربية الخاصة نصيب وافر من التدابير يوازي تماما ما تم توفيره لأقرانهم طلاب التعليم العام.