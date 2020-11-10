“النور التخصصي” يعيد البصر لمريض احتياجات خاصة بعد عام من فقدانه

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إجراء عملية دقيقة في آن واحد لكلتا العينين لإعادة النظر لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناة لأكثر من عام نظرا لظروفه الصحية وتعذر إجراءها في مراكز أخرى مما أثر على حالته النفسيه وفقدان البصر.

وبين نائب رئيس قسم العيون الدكتور سامر بصيري، بأن المريض حضر مع والدته وهو في حالة نفسية سيئة بعد أن فقد بصره لأكثر من عام مما أحرمه متعة النظر وكان لا يستطيع أن يرى طعامه ولا شرابه مما زاد معاناته ومعاناة أسرته، بالإضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تبين بالفحص وجود ماء أبيض في العينين ويحتاج إلى عملية إزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، مشيرا إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة فريق متخصص وتكللت بالنجاح.

وأوضحت استشارية العيون ورئيس الفريق الطبي للعملية الدكتورة بسنت صلاح الدين، أن مثل هذه الحالات تتطلب الإجراء في مراكز متقدمة وتحت تخدير كامل حيث تكمن الصعوبة في إجراء كلتا العينين في عملية واحدة، لافتة إلى الدور الكبير من الأقسام المساندة في دعم هذه الفئات والتي تشمل الخدمة الاجتماعية والتمريض وقسم العمليات والتخدير.

ومن جهتها شكرت والدة المريض، الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية وقالت: “الحمد لله الذي أتم على ابني إعادة بصره رغم أنه كان يعاني من عدم الرؤيا التي أدخلته في حالة نفسية صعبة”.

وأكد مساعد مدير المستشفى للخدمات الطببة الدكتور مطلق المالكي، ان مستشفى النور التخصصي يزخر بالكفاءات الطبية، والتى تستطيع التعامل مع جميع الحالات، وخاصة مثل هذه الحالة التى يصعب فيها التشخيص، ولكن بفضل الله ثم بتضافر جهود الأقسام لتهيئة المريض أثمرت بالنجاح.