الادعاء يطلب “المؤبد” لسليم عياش المدان في قضية اغتيال الحريري

سليم عياش، واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اللبناني حوكموا غيابيا، قبل 3 أشهر، بالضلوع في اغتيال الحريري، بعدما أدانته المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، أغسطس الماضي.

وطلب الإدعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد للعنصر في حزب الله سليم عياش، الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

واستمع القضاة في جلسة اليوم الثلاثاء، إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم عياش.

وقال المدعي نايجل بافواس، للمحكمة: “أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد”، مشيراً إلى أن الإدعاء يرى أن “هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد”.

ويبحث الإدعاء أيضاً مصادرة ممتلكات “عياش” الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى محكمة طالما اعتبرها “مسيسة”، ولم يعترف بقراراتها.

وفي 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.