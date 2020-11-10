ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي (الرابع والسبعين) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.

وقدّم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة (الإنتوساي) ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، تقريراً عن أهم الأنشطة الخاصة بتلك اللجان والأدوار التي تضطلع بها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات واستعراض عدد من التقارير، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقرير اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، والتقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الاستراتيجية، وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.