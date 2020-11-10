آخر تطورات #كورونا عالميا .. بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات منذ مايو

في آخر مستجدات جائحة كورونا، التي تنتاب العالم أجمع سجلت بريطانيا، اليوم، أعلى معدل وفيات بكورونا منذ مايو بـ 532 حالة

و أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن وفاة 91 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ورصد الأردن، أمس الاثنين، 5665 إصابة بفيروس كورونا، و62 حالة وفاة، وهي أرقام لم تشهدها البلاد على مدار الأشهر الأولى من جائحة كورونا.

وسجل الأردن حتى نحو 115 ألف إصابة بفيروس كورونا، و1295 وفاة، في حين تعافى من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أكثر من 9 آلاف شخص.

ودعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الثلاثاء.