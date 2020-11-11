إصابة وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام بكورونا

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن اختبار جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، أثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا”.

وأوضح دوجاريك، أنه تم التشخيص أثناء وجوده في البرتغال، حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعًا بشأن قرار مجلس الأمن 1325، مضيفا أنه بمجرد حصوله على نتيجة إيجابية، أبلغ السلطات المحلية وعزل نفسه في لشبونة.

وقال دوجاريك، إنه لا تظهر على وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أي أعراض، وسيظل معزولًا لعدد الأيام المطلوبة وفقًا للإرشادات الطبية القياسية. تم تنفيذ تتبع جهات الاتصال على الفور وفقًا لذلك.

وأضاف دوجاريك “نحن ممتنون للحكومة البرتغالية على اختبارها ودعمها اللوجستي. لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا لاكروا في حالة معنوية جيدة.