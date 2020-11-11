لمخالفته إجراءات طبية ووقائية.. صحة المدينة المنورة تغلق مستشفى خاص

قال المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة، مؤيد أبوعنق، إن “صحة المدينة” قرت إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظياً، بناء على المخالفات التي تم رصدها أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وجاء ذلك بناءاً على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى.

ونوه أبو عنق، بأن وزارة الصحة تؤكد على أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .