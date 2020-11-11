السعودية تبدأ استقبال طلبات تمويل استيراد الشعير من الخارج

أعلن صندوق التنمية الزراعية، عن البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد الشعير من الخارج.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأصدر مجلس الوزراء ، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 7 قرارات جديدة، تضمنت إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرافقة للقرار.

​وكشف صندوق التنمية الزراعية عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2.69 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضاً.

وبلغت القروض الموافق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضاً، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.