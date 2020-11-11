“فيسبوك” تمدد حظر الإعلانات السياسية في أمريكا

أعلنت شركة “فيسبوك” استمرار الحظر المفروض على الإعلانات السياسية لشهر إضافي، حسب بيان أرسلته إلى المعلنين اليوم الأربعاء.

وكانت “فيسبوك” التي فرضت هذا الحظر في إطار إجراءات التصدي للمعلومات المغلوطة عبر موقعها، قد قالت سابقا إن الحظر سيستمر لمدة أسبوع على الأقل لكنه قد يمدد.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تكهنت عدة مصادر بالفائز بالرئاسة، لا نزال نعتقد أن من المهم المساعدة في منع البلبلة أو الاستغلال السيء لمنصتنا”.

ورفضت الشركة التي قالت إن الحظر سيستمر لأسبوع على الأقل بعد انتهاء التصويت في الثالث من نوفمبر، الإجابة عن أسئلة بشأن موعد وكيفية انتهاء القيود المفروضة.

وكانت متحدثة باسم غوغل قد صرحت في وقت سابق بأن الشركة ستنهي الحظر بناء على عوامل مثل الوقت اللازم لإحصاء أصوات الناخبين واحتمال حدوث اضطرابات مدنية.