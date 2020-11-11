الجبير يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية،اليوم، وزير خارجية الدنمارك، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال الجبير: ” اجتمعت اليوم في غداء عمل بوزير خارجية الدنمارك يبه كوفود، بحثنا العلاقات المتطورة بين بلدينا الصديقين والأوضاع في المنطقة وتعاوننا في كل ما يعزز الأمن والسلم الدوليين

وزار الجبير البرلمان الدنماركي والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزير الخارجية السابق مارتين ليدغورد.

وتناول الجبير مع ليدغورد أهم الأحداث الدولية، وأكدا ضرورة تكثيف التواصل بما يعزز التعاون بين البلدين الصديقين، كما أكدا مواقف البلدين المشتركة حيال العديد من القضايا