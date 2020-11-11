تركيا ترفع أسعار البنزين

أعلنت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين بواقع 19 قرشا للتر الواحد، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وتشير المعلومات الواردة عن أصحاب محطات الوقود، إلى ارتفاع متوسط سعر البنزين في أنقرة من 6.63 ليرة إلى 6.99 ليرة للتر الواحد، على أن ترتفع هذه النسبة في إسطنبول من 6.75 ليرة إلى 6.94 ليرة، وفي إزمير من 6.82 ليرة إلى 7.01 ليرة.

وأكدت المصادر أن أسعار الديزل لن تشهد أي تغيير في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة، إلى أن أسعار الوقود في تركيا تتغير تبعا لمؤشر العملات الأجنبية ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط.