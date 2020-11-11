الانضباط: تغريم لاعب #الفتح .. و 3 دقائق و 6 إنذارات تكلف #الفيحاء 20 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم, قرارها بتغريم لاعب نادي الفتح محمد صلاح الفهيد بمبلغ 10 آلاف ريال، وذلك بعد الإدلاء بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، خلال المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه مع الشباب ضمن الجولة الرابعة في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة فريق الفيحاء لتأخرهم في النزول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة فريقهم أمام الثقبة لمدة (3) ثلاث دقائق، وذلك حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وكذلك تغريمهم بدفع غرامة مالية أخرى وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات في أثناء المباراة وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، وكلا القرارين غير قابل للاستئناف.