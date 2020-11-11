رسميا .. اليمن يتهم سفير إيران لدى الحوثيين بالتجسس والتخريب

وجه الادعاء العسكري اليمني اليوم لائحة اتهام بحق القيادي في الحرس الثوري حسن إدريس إرلو المعين من إيران سفيراً ومفوضاً لدى ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء.

ووجه المدعي العسكري اليمني، اللواء عبدالله الحاضري، تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للإيراني، حسن إدريس إرلو، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محاميي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجني عليهم، ممن عذبوا في سجون الميليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محاميي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.