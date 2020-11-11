توضيح من إمارة القصيم بشأن الإزالات في بريدة وعدد من المحافظات

أكدت إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الامارة للشؤون الامنية بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية، أنها تابعت تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوك شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 /8/ 1399هـ ، والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود مايثبت تملك اصحابها لها.

وأكدت أن سمو أمير المنطقة وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.