اختفاء غامض لصهر أردوغان ووزير المالية عقب تقديم استقالته

اختفي بشكل غامض صهر أردوغان، ووزير المالية السابق، عقب تقديم استقالته الاسبوع الماضي.

وينشغل عدد من المواطنين في تركيا حاليا بمصير بيرات ألبيراق الذي فاجأ الجميع بقرار استقالته،، وغلق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، و ليختفي تماما عن الأنظار .

الصحفي التركي، باريش ياركاداش، أجاب عن هذا السؤال، حيث أوضح في برنامج على قناة “خلق تي في”، أن برات ألبيراق توجه إلى ولاية طرابزون التركية، التي يعيش فيها والده صادق ألبيراق.

وقال ياركاداش: “إن الجميع في تركيا حاليا يتساءل أين يوجد بيرات ألبيراق؟ بعض المصادر تشير إلى أنه توجه إلى إنجلترا مع أسرته. ولكن وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، فإن ألبيراق يتواجد حاليا مع زوجته وأولاده في ولاية طرابزون التي يعيش فيها والده صادق ألبيراق”.

وأكد ياركاداش أن ألبيراق توجه إلى طرابزون مع عائلته، للاستجمام ولكي يصفي ذهنه، خاصة أنه اعتزل السياسة ولن يعود إليها مجددا.

وكان بيرات البيرق قال في خطاب استقالته الأحد الماضي، إنه يريد أن يمنح والديه وأسرته وقته، بعد أن تحملوا غيابه عنهم لفترة كبيرة.