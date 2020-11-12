تركيا : 4 مليون و194 ألف شخص عاطل عن العمل

كشفت هيئة الإحصاء التركية، بيانات جديدة مثيرة للجدل، إن أعداد العاطلين عن العمل للفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 456 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل رقم العاطلين عن العمل في تركيا 4 مليون و194 ألف شخص.

وتراجعت بذلك نسبة البطالة بنحو 0.8 نقطة لتسجل 13.2 في المئة، رغم استمرار جائحة كورونا.

وأشارت البيانات إلي تراجع أعداد الموظفين بنحو 975 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجلوا 27 مليون و554 ألف موظف، في حين تراجعت نسبة التوظيف بنحو 2.4 نقطة لتسجل 43.9 في المئة.

واوضحت أن عدد الموظفين في قطاع الزراعة تراجع بنحو 314 ألف شخص وفي قطاع الصناعة بنحو 91 ألف شخص وفي قطاع الخدمات بنحو 717 ألف شخص، في حين ارتفع عدد الموظفين في قطاع الإنشاء بنحو 147 ألف شخص.

وبلغ نصيب قطاع الزراعة من الموظفين خلال تلك الفترة نحو 19.2 في المئة، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 19.8 في المئة ونصيب قطاع الإنشاء 6.2 في المئة ونصيب قطاع الخدمات 54.7 في المئة.

وشهد أغسطس من هذا العام أيضا تراجع القوة العاملة بنحو مليون و431 ألف شخص لتسجل 31 مليون و794 ألف شخص بجانب تراجع نسبة المشاركة بالقوة العاملة بنحو 3.3 نقطة لتسجل 50.6 في المئة.

وتراجعت أيضا نسبة العاملين الغير مدرجين ضمن أية مؤسسة ضمان اجتماعي بنحو 3.2 نقطة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 32.9 في المئة.

هذا وتراجعت نسبة العمالة الغير قانونية في كل المجالات باستثناء الزراعة بنحو 2.8 نقطة لتسجل 20.6 في المئة.