“107 ” آلاف مستفيد من خدمات “تطمن” في مكة المكرمة

قدمت عيادات “تطمن” في مكة المكرمة خدماتها لـ (107) آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور – مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية – مركز حداء – مركز شرائع المجاهدين – مركز أبو عروة في قطاع الجموم – مركز غران في قطاع خليص – مركز الكامل في قطاع الكامل).

يشار إلى أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.