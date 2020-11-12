11 % مكاسب أسبوعية لأسعار النفط .. و”برنت” عند 43.89 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم تنامي الآمال علي موافقة منظمة «أوبك» وحلفاءها (أوبك+)، عن الزيادة المزمعة في المعروض، لترتفع بذلك المكاسب الأسبوع إلى أكثر من 11% .

وأرتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 12 سنتا، أو 0.3%، إلى 41.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.2%، إلى 43.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون إن توقعات الاستهلاك الضعيفة زادت الضغط على «أوبك +» لكبح زيادة المعروض بمقدار مليوني برميل يوميا، المقرر إجراؤها في يناير، مع تأجيل السوق الآن.