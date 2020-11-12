واشنطن: عقوبات على إيران والسياسة تجاه طهران لن تتغير حتى بتغير الرئيس

أكد المبعوث الأمريكي إلى إيران إليوت أبرامز، أن واشنطن لن تغير سياساتها وحلفاءها بتغير الرئيس.

وقال، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرتها اليوم الخميس، إنه بعد يناير (كانون الثاني) القادم، سواء أكان الرئيس الحالي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو بايدن في السلطة، فإن المصالح الأمريكية لن تتغير باختلاف الرئيس أو الحزب الحاكم، مؤكداً أن “المصالح والسياسة الأمريكية وحلفاءها وجغرافيتها لن تتغير بتغير الرئيس، ولكن قد تختلف طرق المحافظة على هذه المصالح من شخص لآخر.

وقال أبرامز إن الولايات المتحدة وضعت عقوبات عديدة على إيران، مؤكداً أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات حول العالم تسعى لتجنب هذه العقوبات.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران هو الوصول إلى حل وتغيير سلوك النظام الإيراني، قائلا إن “هذا الضغط على النظام الإيراني سيؤدي لتعديل السلوك، وفي حال لم يكن كذلك، فسيؤثر على الاستقرار في إيران”.