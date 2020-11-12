“سنموت جميعاً يوماً ما”.. تصريحات ساخرة لرئيس البرازيل علي وفيات كورونا

رغم أن بلادة ثاني أعلى معدل وفيات في العالم يواصل رئيس البرازيل، تصريحاته الساخرة علي وفيات كورونا قائلا “سنموت جميعاً يوماً ما”.

وأدلى رئيس البرازيل “جايير بولسونارو” -المعروف بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بجائحة “كورونا”- بتصريحات جديدة حول الفيروس قائلاً إن الجميع سيموتون ولا فائدة من الهروب من الواقع.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، سخر “بولسونارو” من ارتداء الكمامة وغيرها من العادات الصحية المرتبطة بالفيروس المستجد، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البرازيل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم وثالث أعلى معدل إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس “كورونا” في البرازيل عند 5.7 مليون إلى جانب 163.3 ألف وفاة.

ورد الرئيس البرازيلي على أسئلة أحد الصحفيين حول الوباء قائلاً: “وماذا في ذلك أنا آسف ولكن ماذا تريدني أن أفعل”، ثم أضاف: “أشعر بالأسف على الوضع الذي نعيشه حالياً بسبب الفيروس، كما أعرب عن تضامني مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم، وكثير منهم من كبار السن لكن هذه هي الحياة، يمكن أن ألحق بهؤلاء غداً”.