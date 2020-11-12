“شرطة الرياض” تطيح بمقيم مزوّر بحوزته 22 ألف ريال ومطبوعات لجهات رسمية

صَرّحَ مساعد المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذاً من مقرِّ إقامته بوحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمه.

وكشف الرائد الكريديس أنه قد عثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسبٍ آلي وطابعة و(24) وثيقة مزورة، ومبلغ 22.000 ريال.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.