بالصور.. “الغامدي” يكشف عن مواقع أثرية وتاريخية في عقيق غامد

كشف الباحث التاريخي والجغرافي، سعيد بن ناصر الغامدي، من خلال جولاته في ثراد الشمالي بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ، عن مواقع أثرية وتاريخية موغلة في القدم عبارة عن قبور مبنية بالأحجار على ارتفاعات غير متساوية فوق سطح الأرض مما يدلل على أنها أنشئت قبل العهد الإسلامي.

وأكد وجود استيطان بشري قديم تاركة تلك الحصون المتهدمة ولقرون عديدة تقاوم ضراوة الزمن وفي جنباتها فتحات للرماية مصممة بشكل هندسي يجعل الرامي يصوب نحو عدوه دون أن يلاحظه، إلى جانب كتابات بالخط الثمودي ورسومات ونقوش غير واضحة .

وقال سعيد بن ناصر، بأن تلك المواقع بحسب طبوغرافية المكان ووجود التربة السميكة والوفيرة يتوقع بأنها كانت زراعية لوجود مجرى لوادٍ، كما يوجد طريق للقوافل التجارية القديمة والتي تتجه نحو تربة والطائف ومازال رسم الطريق واضحا بين الجبال.

ويأتي هذا ضمن الاهتمام الشخصي للأستاذ سعيد بن ناصر مؤكدًا أنه سيقدم كل مشاهداته لفرع وزارة السياحة والتراث الوطني للقيام بدراسة تلك المواقع والكشف عن أسرارها .