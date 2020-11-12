“سكني” يُطلق مشروع “جوهرة السحاب” لمستفيديه بالرياض لتوفير 171 شقة سكنية

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، مشروع “جوهرة السحاب” بحي طويق بمدينة الرياض، لتوفّير 171 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، وأتاح “سكني” معاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط sakani.housing.sa أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مشروع “جوهرة السحاب” يُعتبر أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، ويوفّر بيئة عصرية تتوافر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 324 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 21 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر أكثر من 29 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 11 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع في شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج “سكني” في توفير مزيداً من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكن المواطنين من التملك لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة-، كما يستهدف البرنامج خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.