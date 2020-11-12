إدانات دولية للاعتداء الجبان على سفارة المملكة في لاهاي

توالت ردود الأفعال الدولية المنددة والرافضة للاعتداء الجبان على سفارة المملكة في لاهاي.

وأفادت سفارة المملكة لدى مملكة هولندا بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم (الخميس)، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين الموجودين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار، الذى تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاى اليوم، مؤكده أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان، وتثق فى الإجراءات التى تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وتؤكد مصر، وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم في مدينة لاهاى الهولندية.

ودعا رئيس البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم-إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بهولندا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.