تصفيات المونديال: الأرجنتين تكتفي بالتعادل مع باراغواي وتتصدر مؤقتاً

أهدر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم نقطتين ثمينتين في مسيرته بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه منتخب باراغواي اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة جدول التصفيات مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام نظيريه البرازيلي والإكوادوري، علماً بأن الأخير افتتاح مباريات هذه الجولة من التصفيات بالفوز الثمين 3-2 على مضيفه البوليفي في وقت سابق الخميس.

ويستطع المنتخب البرازيلي الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على ضيفه الفنزويلي في ختام مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة.