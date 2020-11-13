«التعليم» تحدد موعد «اللقطة المعلوماتية» وتشدد على أهميتها

حددت وزارة التعليم الوقت المعتمد لأخذ اللقطة المعلوماتية للعام الدراسي ١٤٤٢ والذي سيكون يوم الاثنينً بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وطالب التعميم بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للواقع الفعلي واكتمالها وفق التعليمات في الدليل الإرشادي للقطة المعلوماتية.

يأتي ذلك نظرا لأهمية اكتمال البيانات والمعلومات في الانظمة ودورها في استخلاص المعلومات والمؤشرات التربوية لدعم صنع القرار وإعداد الخطط.