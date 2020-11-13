استقرار هلالي قبل أسبوع القمم والظروف تعصف بالنصر

يترقب الشارع الرياضي السعودي، أسبوعا ساخنا بعد الانتهاء من أيام الفيفا، وتحديدا خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث سيلتقي قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر في لقائين متتاليين خلال خمسة أيام.

سيكون اللقاء الأول ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سيظفر الفائز في موقعة الثامن والعشرون من نوفمبر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد أزرق العاصمة عتاده لأسبوع القمم باستقرار وثقة عالية؛ وهو الذي سيدخل اللقاءين مكتمل الصفوف ومنتعشا بعودة نجمه عبدالله عطيف بعد غياب لقرابة عام؛ كما يتربع الهلال على صدارة الدوري مناصفة مع الشباب بعد مرور أربع جولات.

فيما تتوالى الضربات على المعسكر الأصفر؛ حيث ظهرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن إصابة المدافع البرازيلي بفايروس كورونا لينضم للقائمة الطويلة التي تضم وليد عبدالله وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري وخالد الغنام وبيتي مارتينيز والكوري كيم؛ فيما تأكد شفاء هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله من الفايروس.