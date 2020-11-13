خطباء جوامع المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من الإخوان

خصص خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة خطبهم اليوم، للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وتناول الخطباء البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول والتنويه بمضامينه في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، واصفينه بالبيان الشافي الكافي ولا يعذر المسلم بالجهل بعده.

وشدد الخطباء على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة بالمعروف والحذر من الجماعات، لافتين النظر إلى أن كشف مخططاتهم ومؤمراتهم التخريبية من التعاون على البر والتقوى ومما دعت له الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحقيق الوحدة والتحذير مما يسبب الفرقة والاختلاف.