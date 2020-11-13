15 قتيلاً في قصف متبادل بين باكستان والهند

أعلن مسؤولون مقتل عشرة مدنيين على الأقل وخمسة من قوات الأمن، في تبادل للقصف عبر الحدود بين الهند وباكستان، الجمعة، في أكثر أيام هذا العام دموية على الحدود بين الدولتين.

وأشار مسؤولون هنود إلى أن وابلاً من قذائف المورتر وأسلحة أخرى أطلق في عدة مناطق عند خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين بعد أن احبطت القوات الهندية محاولة تسلل من باكستان إلى شمال إقليم كشمير.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه أطلق النار رداً على قصف دون استفزاز، ودون تمييز من الجيش الهندي.

وأكد مسؤولون هنود مقتل 6 مدنيين و3جنود، في حين أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 مدنيين وجندي على الجانب الباكستاني.