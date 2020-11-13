مجموعات يورو 2020 بعد اكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة للنهائيات

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد أن حسمت منتخبات شمال مقدونيا وسلوفاكيا وإسكتلندا والمجر تأهلها عبر نهائي الدور الفاصل بالتصفيات.

وفي ما يلي قائمة بمنتخبات كل مجموعة وأماكن إقامة المباريات في البطولة المقررة في 12 مدينة أوروبية، خلال الفترة المقررة ما بين 11 يونيو (حزيران) و11 يوليو (تموز) 2021:

المجموعة الأولى (تقام مبارياتها في روما وباكو): إيطاليا – سويسرا – تركيا – ويلز.

المجموعة الثانية (كوبنهاغن وسان بطرسبرغ) : بلجيكا – الدنمارك – فنلندا – روسيا.

المجموعة الثالثة (بوخارست وأمستردام): النمسا – هولندا – أوكرانيا – مقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة (لندن وغلاسغو) : إنجلترا – كرواتيا – التشيك – إسكتلندا.

المجموعة الخامسة (دبلن وبلباو): بولندا – إسبانيا – السويد – سلوفاكيا.

المجموعة السادسة (بودلبست وميونخ): فرنسا – ألمانيا – البرتغال – المجر.