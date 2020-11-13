السعودية ترحب باستضافة سباقات نسائية مع جولة فورمولا 1

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، اليوم الجمعة، إن المملكة ترحب باستضافة سباق ضمن سلسلة دابليو للسيارات النسائية على هامش أول سباق للجائزة الكبرى ضمن فورمولا 1 تستضيفه البلاد العام المقبل”.

وأبرمت سلسلة دابليو للسيارات النسائية أمس الخميس عقد شراكة مع بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في الموسم المقبل وما بعده من خلال ثمانية سباقات خلال أسابيع الجائزة الكبرى.

وانطلقت السلسلة في 2019 لكن السباقات ألغيت هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

وتم بالفعل الاتفاق على اقامة سباقات ضمن فورمولا 2 الداعمة لفورمولا 1 على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة بين 26 و28 نوفمبر.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل للصحفيين في إفادة بالفيديو ردا على سؤال بشأن سلسلة دابليو النسائية “أتمنى أن نكون من الدول سعيدة الحظ التي ستستضيف سباقات ضمن السلسلة.

“نرغب في إلهام عشاق الرياضة في السعودية وتوفير هذه النوعية من السباقات لهم. نرغب أن تشارك المزيد من النساء في سباقات في السعودية.

“الرياضة للجميع ونشجع بالفعل النساء على المشاركة في رياضة المحركات في السعودية. نتعامل مع الأمر بكل جدية.. نأمل في الوصول إلى اتفاق لاستضافة سباقات نسائية مع فورمولا 2”.

وتنافس ريما الجفالي، أول سائقة سباقات سيارات سعودية والقادمة من مدينة جدة، في سباقات فورمولا 4 البريطانية.