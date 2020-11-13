تفاصيل: إعلان نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020 – 2021

أعلنت وزارة الرياضة ممثلةً بفريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشف البيان الصادر، أن 3 أندية فقط من أصل 16 نادياً أصبحوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (الفتح والاتحاد والقادسية) على التوالي، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط.

وجاء ترتيب الأندية عموماً على النحو التالي:

1-الفتح: 5.56 نقاط

2-الاتحاد: 4.32 نقاط

3-القادسية: 4.08 نقاط

4-أبها: 3.98 نقاط

5-الشباب: 3.88 نقاط

6-ضمك: 3.82 نقاط

7-الاتفاق: 3.78 نقاط

8-الفيصلي: 3.75 نقاط

9-الرائد: 3.66 نقاط

10-النصر: 3.29 نقاط

11-التعاون: 3.21 نقاط

12-الأهلي: 3.15 نقاط

13-الهلال: 3.07 نقاط

14-الوحدة: 2.37 نقطة

15-الباطن: 1.94 نقطة

16-العين: 1.71 نقطة

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه.

حيث تُقيم الحوكمة بمعايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة الماليّة، والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة كالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث، في تاريخ 5 يناير 2021م، حيث ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 5 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم في تاريخ 12 يناير 2021م.

يشار إلى أن فريق إستراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورش عمل لشرح كافة الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور كافة منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية، واطلاعهم على كافة التفاصيل في هذا الشأن.