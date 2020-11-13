نهاية الغموض.. فوز بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لترامب

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الأمريكية فائزاً بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتاً، وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية.

ومن بين الولايات الأخيرة جورجيا، التي فاز فيها بايدن بفارق ضئيل، ونورث كارولينا التي فاز بها ترامب.

وتشهد جورجيا إعادة فرز يدوي، بفارق حوالي 14 ألف صوت فقط، ومع ذلك من المتوقع أن يتفوق فيها بايدن.

وتعد هذه النتيجة في المجمع الانتخابي هي ذات النتيجة التي حققفها ترامب في 2016، عندما فاز على هيلاري كلينتون.

ووصف ترامب نتيجة 2016 بواحد من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل “وكاسحة”.

وزعم الرئيس هذه المرة أن الانتخابات “مزورة” ويرفض حتى الآن قبول النتيجة، ويستمر محاموه في تقديم دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة لإبطال النتيجة، وخسروا بعضاً منها.

والنتائج في 50 ولاية والعاصمة واشنطن غير نهائية، في انتظار أن تتحقق الولايات من أصواتها الانتخابية في الأسابيع المقبلة.