تصفيات كأس العالم: البرازيل تفوز بهدف نظيف على فنزويلا

‬‬احتاجت البرازيل إلى هدف من روبرتو فيرمينو بعد عمل غير منظم لتفوز 1 – صفر على فنزويلا وتواصل انطلاقتها المثالية في مباراة باهتة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في ساو باولو يوم الجمعة.

وأحرزت بطلة العالم خمس مرات تسعة أهداف في آخر مباراتين لكنها عانت منذ البداية أمام مرونة فنزويلا وهي الوحيدة ضمن عشر دول بأمريكا الجنوبية التي لم تتأهل للنهائيات.

ويعني الانتصار أن البرازيل جمعت تسع نقاط بعلامة نجاح كاملة ولم تخسر أي مباراة بتصفيات كأس العالم منذ هزيمتها 2-صفر من تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.

وتتصدر البرازيل التصفيات بعد ثلاث مباريات بينما تملك فنزويلا نقطة واحدة وهي الوحيدة التي لم تسجل أي هدف بالتصفيات حتى الآن وتقبع في المركز قبل الأخير برفقة بيرو.