مصدر مقرب: ترامب سيقوم بـ”الأمر الصائب”

قال مصدر مقرب بارز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شخص “واقعي” سيمتثل للدستور الأمريكي بعد إحصاء كل الأصوات المشروعة، لكنه ينتظر ليرى كيف ستوثق الولايات الأمريكية النتائج النهائية للانتخابات.

وقال مراسل “فوكس نيوز” جيرالدو ريفيرا في منشور على تويتر ومقابلة مع الشبكة إن ترامب اتصل به في وقت سابق.

ويشعر ترامب بالقلق بشأن المساعي في عدة ولايات فيما يتعلق بإحصاء الأصوات بعد أن حسمت الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن في مطلع هذا الأسبوع.

وكتب ريفيرا على تويتر أن ترامب أبلغه بأنه سيقوم “بالأمر الصائب” عندما يتم إحصاء جميع الأصوات المشروعة.