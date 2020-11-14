اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الميليشيات الإيرانية بسبب “الحشيش” السوري

دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الميليشيات الإيرانية في دير الزور فيما بينها، لخلافها على مادة الحشيش المخدر، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات بين عناصر المجموعات المتصارعة.

وبحسب شبكة “فرات بوست”، المتخصصة بأخبار البادية والمنطقة الشرقية، فقد دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، أمس الجمعة، في مدينة البوكمال شرقي سوريا بين ميليشيا “فاطميون” الأفغانية وميليشيا “زينبيون” الباكستانية التابعتين لإيران.

وأضافت أن الاشتباكات تسببت بوقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين، تبع ذلك حدوث استنفارات من قِبل عناصر المجموعتين، وسط توتر كبير في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن سبب القتال هو خلاف نشب بين التنظيمين على تقاسم كمية من الحشيش المخدر، تطور لملاسنات ثم إطلاق نار متبادل.

الجدير ذكره أن الميليشيات التابعة لإيران وخصوصًا ميليشيا “حزب الله” اللبناني نشطت خلال السنوات الماضية بتجارة وتهريب المخدرات في المناطق الحدودية مع العراق ولبنان، وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن تورط الحزب بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى دول أوروبية.