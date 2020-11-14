” في عقر دار”.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه “إهانة” لأردوغان ونظامه

يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا الأسبوع المقبل، لكنه لن يلتقي مع أردوغان أو قادة حكوميين آخرين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن المسؤولين الأتراك اعتبروا عدم اجتماع بومبيو مع أردوغان أو أعضاء آخرين من حكومته عند زيارة البلاد بمثابة إهانة.

و الرحلة سبع دول على مدار عشرة أيام، إنه يريد التركيز على المسائل المتعلقة بالحرية الدينية، ويخطط لأن يلتقي مع شخصيات دينية في إسطنبول، لكن دون التوجه إلى العاصمة أنقرة.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية التركي لقاءات بومبيو المخطط لها بأنها تدخل “غير لائق تمامًا”، مدافعًا عن سجل البلاد في الحرية الدينية.

لكن تقارير حقوقية ومعارضين وأقليات في البلاد يوثقون جرائم النظام بحقهم في ظل موجة قمع متواصلة منذ نحو سنوات على خلفية انقلاب مزعوم.