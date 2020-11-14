تيجراي: الضربات الصاروخية لموقعين إثيوبيين استهدفت قواعد عسكرية

قالت حكومة ولاية تيجراي الإثيوبية، اليوم السبت، إن الضربات الصاروخية على موقعين إثيوبيين كانت ردا على ضربات جوية نفذتها الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة في منطقة تيجراي الشمالية.

وأضافت أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.

ولحقت أضرار بمطار مدينة جوندر في ولاية أمهرة المجاورة لتيجراي، أمس الجمعة، جراء ما وصفته الحكومة بنيران صاروخية. وقالت الحكومة إن صاروخا آخر استهدف مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إرسال فريق تحقيق للتقصي حول وقوع مجزرة في بلدة “ماي خضراء” جنوب غرب إقليم تجراي، شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، اليوم السبت، أنه تم إرسال فريق تحقيق للتقصي حول وقوع المجزرة، وضمان مساءلة المتورطين فيها.