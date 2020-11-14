“البرلمان العربي” يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي

دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي ، رئيس البرلمان العربي ، المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووى.

وأشاد رئيس البرلمان العربي ، بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي والتي أكد فيها على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعيا العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وأوضح أنه تم إعداد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.