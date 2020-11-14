نصف مليون عاطل .. البطالة تحاصر الشباب التركي

اصدرت “منصة الشباب العاطلين عن العمل في تركيا” تقرير حديث، تحت عنوان “البطالة والعمالة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، كشف ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ليتخطى نصف مليون خلال عام 2020.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “دوغروسو”، اليوم السبت، اعتمد التقرير في المعلومات التي أوردها على بيانات معهد الإحصاء الحكومي، ووكالة التوظيف التركية

أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة وكانوا يبحثون عن عمل منذ أكثر من عام من 454 ألفا في عام 2019 إلى 541 ألفا في عام 2020.

كما بلغ معدل الزيادة في عدد الشباب في الفئة العمرية 15-34 عاما الذين ذكروا أنهم يبحثون عن عمل لأكثر من عام 19%.

وبحسب التقرير، فإن فترة توظيف خريجي الجامعات تزداد طولاً، موضحًا في عام 2019، قال 227 ألف خريج جامعي إنهم كانوا يبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام، فيما سجل هذا الرقم 253 ألفا في عام 2020.

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس/آب 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة العاملين في تركيا دون أي ضمان اجتماعي 32.9% بانخفاض 3.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، فيما بلغ معدل العمالة غير المسجلة 20.6%.

وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 26.1%، فيما بلغت نسبة التشغيل للشباب 31.1%.