العراق: منطقة حزام بغداد مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد

أكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن منطقة حزام بغداد مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد على العاصمة.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن قوات الجيش والاستخبارات والاستطلاع وأجهزتها وكاميرات المراقية تعمل ليل نهار من أجل تأمين جميع مناطق بغداد وحزامها وأيضا المناطق الأخرى.

وأوضح الخفاجي أن سياسية الدولة تتجه نحو تسليم الملف الأمني بالكامل إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن واجب وزارة الداخلية هي إدارة الملف الأمني للبلاد.

وأضاف: ” لدينا عمل كبير بهذا الاتجاه ، بتسليم الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وقد قطعنا شوطا كبير بعملية التسليم، وهناك في النية تبديل قطعات الجيش بقطعات وزارة الداخلية في بغداد، وتحويل معسكرات الجيش الى خارج المدن ومسك الحدود الخارجية وحماية البلاد من الخطر الخارجي “.

وأكد أن منطقة حزام بغداد مؤمنة بالكامل ، مشيرا إلى أن “الإرهاب والتحديات الارهابية التي يقوم بها الإرهابيون، القوات الامنية لها بالمرصاد، وأكبر دليل قتل الإرهابيين الذي حاولوا التعرض على بعض نقاط الجيش غرب بغداد يوم أمس “.

وتعمل قوات الجيش مع وزارة الداخلية على تأمين المدن بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عام 2003.