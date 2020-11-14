المدينة المنورة: ضبط 5 متهمين بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات

صرّح المقدم حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على 5 متهمين.

وأوضح “القحطاني”، في بيان، أن المتهمين هم ثلاثة مقيمين من تشاد، وباكستانيَين اثنين تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع.

وحول سبب القبض عليهم كشف “القحطاني” أنهم تورطوا في ارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة.

وبين متحدث شرطة المدينة أن قيمة المسروقات بلغت حوالي مائة ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.