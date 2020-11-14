إقبال كثيف لحجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل

يشهد مركز سكني الشامل بالرياض حراكاً ملحوظاً بسبب الإقبال الكثيف من قِبل المواطنين لمعاينة مواقع الوحدات السكنية وحجزها ضمن مشاريع ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية التابعة لـ”سكني” أحد برامج وزارة الإسكان، الذي يتيح موقع وتطبيق “سكني” كذلك حجزها إلكترونياً على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

ويستقبل مركز سكني الشامل يومياً مئات الزوار بعد إعلان الشركة الوطنية للإسكان البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، حيث تم حجز جميع الوحدات المتاحة في وقت قياسي لم يتعدى 48 ساعة من طرح المشاريع الواقعة بضاحية الجوان، وتوفّر آلاف الوحدات السكنية الجديدة ضمن الضاحية التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون م2 بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وسجّلت ضاحية الجوان نسب حجوزات عالية حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة بلغت في بعض المشاريع 100%، وتضّم الضاحية عدة مشاريع هي (شمس الديار، وإسكان الرياض، وعمائر الجوهرة، وإشراق ليفينج، وسرايا النرجس، وديار السعد، ومرسيه1)، إضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية لمرسية وهي (نساج تاون، والنرجس فيو، وسرايا الجوان، والمهندية)، التي حظيت بإقبال كبير لحجز الوحدات السكنية فيها من قبل المستفيدين من خلال منصة وتطبيق سكني ومركز سكني الشامل.

وتوفّر الضاحية أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وتضم أحد عشر مشروعاً سكنياً تتميز بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق، ومراكز للرعاية الصحية، وذلك لتوفير بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكّن الأسر السعودية من تعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وأُنشئت الضاحية في موقع إستراتيجي حيوي لمدينة الرياض يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وبأسعار تنافسية للوحدات السكنية، وبأقساط شهرية ميسرة.

وتبعد “الجوّان” نحو 10 دقائق عن طريق أبو بكر الصديق، ونحو 15 دقيقة عن طريق الملك فهد، وعن جامعة اليمامة 20 دقيقة، ونحو 25 دقيقة عن مطار الملك خالد الدولي، ما يشكل حياة بنمط خاص وهادئ بعيداً عن صخب المدينة وزخمها، يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المُستمرة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.