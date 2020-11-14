قبل تسليمها إلى باكو.. الأرمن في ناغورني قره باغ يحرقون منازلهم

أشعل سكان قرى في ناغورني قره باغ التي من المقرر أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها غدا الأحد، النيران في منازلهم، اليوم السبت قبل فرارهم نحو أرمينيا، على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

كما أضرمت النيران في عشرات المنازل على الأقل في القرية نفسها والمناطق المحيطة بها.

وقد أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال العنيف في ناغورني قره باغ وهي منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين القوقازيين.

وبموجب هذا الاتفاق، استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت تحت السيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينات.

وأعلنت أرمينيا، اليوم السبت مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على اقليم ناغورني قره باغ الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام يكرس انتصار القوات الأذربيجانية.

وقالت ألينا نيكوغوسيان الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية عبر فيسبوك “حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكريا بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها”.