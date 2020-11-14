الأخضر يهزم جاميكا بثلاثية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تجربته الأولى أمام نظيره الجامايكي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، السبت، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سجل أهداف الأخضر الدوسري بالدقيقة 10 من ركله جزاء، والهدف الثاني صالح الشهري بالدقيقة 44 من الشوط الأول

ثم اختتم فراس البريكان اهداف منتخبنا بالدقيقة 77.

وخرج سالم الدوسري مصابًا وكذلك عبدالله الحمدان وعبدالمجيد الصليهم، وسيلعب الأخضر مباراته الودية الثانية مع جامايكا يوم 17 من هذا الشهر.