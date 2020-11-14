طاقم تحكيم سعودي للمشاركة في أبطال آسيا

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، طاقم تحكيم سعودي للمشاركة في إدارة مباريات “منطقة الشرق” في دوري أبطال آسيا 2020 والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.

‏وشملت القائمة كلاً من الدولي تركي الخضير “حكم ساحة”، والدوليين محمد العبكري وخلف زيد “حكمين مساعدين”.

وشهدت انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي مشاركة الحكام السعوديين، عقب تحديد الاتحاد السعودي 7 طواقم أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجاري.